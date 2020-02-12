В Курске судят таксиста и его сообщника за разбой

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:37:35+03:00

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В суд передано дело против двух курян, обвиняемых в разбойном нападении.

Ночью 19 июля таксист при выполнении очередного заказа увидел у пассажира крупную сумму денег в долларах США, которые решил похитить, считает следствие. Понимая, что в одиночку он не сможет реализовать задуманное, предложил своему знакомому напасть на жителя Курска и похитить деньги.

- Вдвоем они проникли в дом пассажира, избили его и потребовали отдать деньги. Затем обыскали дом, обнаружили мобильный телефон и более 200 тысяч рублей, которые забрали, - рассказали в прокуратуре.

Теперь суд вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU