В курском лесничестве незаконно срубили сосны
ЧП произошло в Глушковском участковом лесничестве отдела Комитета лесного хозяйства Курской области по Рыльскому лесничеству.
Во время осмотра одного из кварталов лесничества обнаружили, что кто-то самовольно срубил пять сосен.
- Общий объем незаконно спиленной древесины составил 3,119 кубометра. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 90 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.
Прокурор района направил материал проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU