В курском лесничестве незаконно срубили сосны

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:13:39+03:00

Прокуратура оценила ущерб в 90 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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ЧП произошло в Глушковском участковом лесничестве отдела Комитета лесного хозяйства Курской области по Рыльскому лесничеству.

Во время осмотра одного из кварталов лесничества обнаружили, что кто-то самовольно срубил пять сосен.

- Общий объем незаконно спиленной древесины составил 3,119 кубометра. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 90 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор района направил материал проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU