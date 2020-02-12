2020-02-12T11:50:42+03:00
Происшествия

Курянин набросился на гостя с топориком и ножом

Пострадавший чудом остался жив
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Светлана ВОЛКОВА
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51-летнего жителя Курска обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия 10 февраля примерно с 12 до 21 часа мужчина в своей квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов по Майскому бульвару Курска, выпивал со своим 43-летним знакомым. В процессе застолья хозяин квартиры стал бить кухонным топориком гостя по голове. После этого он решил добить его ножом - удары пришлись в том числе в грудь и в шею. Затем курянин позвонил и рассказал о произошедшем своему сыну, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь, и он остался жив.

Сейчас обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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