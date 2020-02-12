Открывается выставка «Курск-родина талантов»
Здесь можно увидеть художественное тиснение кожи, а также холодный фарфор, лоскутное шитье, вязание
На выставке будет представлено более 180 экспонатовФото: Светлана ВОЛКОВА
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12 февраля в 16.00 в выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» (Красная площадь, 2/4) откроется выставка мастеров промыслов «Курск-родина талантов» .
Ее организуют управление культуры города Курска и центр народного творчества «Русь». На выставке будет представлено более 180 экспонатов. Здесь вы сможете увидеть архитектурное макетирование, изделия из лозы и глины, традиционную народную игрушку, авторскую куклу, роспись, бондарное ремесло, художественное тиснение кожи, а также холодный фарфор, лоскутное шитье, вязание и другое.
ИСТОЧНИК KP.RU