Под Курском в тройном ДТП ранены три человека [фото, видео]

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:26:02+03:00

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12 февраля примерно в 08:10 на первом километре автодороги "Дьяконово - Старково - Соколовка", по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ- 2109, под управлением 40-летнего водителя, двигающегося со стороны поселка Дьяконово в сторону поселка Старково, с автомобилями "Шкода", под управлением женщины водителя 1986 г.р. и автомобилем "Лада Калина", под управлением водителя 1959 г.р., двигающихся во встречном направлении.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТПФото: УМВД России по Курской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/760272" frameborder="0"></iframe> ДТП в Курской области.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU