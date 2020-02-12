Под Курском в тройном ДТП ранены три человека [фото, видео]
12 февраля примерно в 08:10 на первом километре автодороги "Дьяконово - Старково - Соколовка", по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ- 2109, под управлением 40-летнего водителя, двигающегося со стороны поселка Дьяконово в сторону поселка Старково, с автомобилями "Шкода", под управлением женщины водителя 1986 г.р. и автомобилем "Лада Калина", под управлением водителя 1959 г.р., двигающихся во встречном направлении.
Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТПФото: УМВД России по Курской области.
ДТП в Курской области.Материалы пресс-служб
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