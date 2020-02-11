В 2019 году куряне почти восемь тысяч раз пожаловались на ЖКХ

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:06:57+03:00

Жители региона стали жаловаться властям почти в полтора раза чаще Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В 2019 году в администрации области рассмотрено 26 807 обращений курян. Из них письменных поступило 20 245, устных - 6 562.

Число письменных обращений в 2019 году выросло на 54%, устных увеличилось на 47%.

Жители могут обратиться к региональной власти по нескольким каналам. Ежедневно в администрации области руководители проводят прием граждан. Раз в неделю организуются личные приемы граждан с выездом в муниципальные районы. Куряне могут также подать заявления в письменной форме, в форме электронных документов через официальный сайт администрации Курской области, посредством факсимильной связи. По телефону проводится устное консультирование. Самые различные вопросы куряне поднимают и в ходе прямых эфиров региональных руководителей на местных телеканалах.

Через портал «Действуем вместе» принимаются в работу сообщения по неотложным проблемам.

В 2019 году наибольшее количество письменных и устных обращений было направлено на рассмотрение в следующие областные структуры: в государственную жилищную инспекцию – 2 791, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК – 1 761, комитет здравоохранения – 1 591, комитет социального обеспечения, материнства и детства – 1 397, комитет транспорта и автомобильных дорог – 1 357, комитет строительства – 986, комитет экологической безопасности и природопользования – 402.

От жителей городов и сел региона, организаций пришло 1 583 коллективных обращения, что на 73% больше, чем в 2018 году. В них поднимались проблемы газификации, водоснабжения, строительства дорог, оплаты коммунальных услуг, некачественного проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного жилья и другие.

В 2019 году курян интересовали чаще всего ответы на вопросы в таких направлениях, как экономика, строительство и ремонт муниципальных дорог, комплексное благоустройство территорий, транспортное обслуживание населения, газификация жилья, строительство систем водоснабжения, социальная сфера, здравоохранение, образование, ЖКХ, трудовые отношения. Людей волновали и такие проблемы, как уборка снега и опавших листьев, уличное освещение, трудоустройство, повышение размера оплаты труда, предоставление льгот различным категориям граждан.

Поступали также просьбы об оказании материальной помощи на реабилитацию тяжелобольных, приобретение предметов первой необходимости и жилья пострадавшим от пожаров, на неотложные нужды малообеспеченных.

ИСТОЧНИК KP.RU