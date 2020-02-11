В Курске в ДТП пострадали двое

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:39:18+03:00

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ДТП произошло 10 февраля примерно в 22 часа 30 минут. 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны улицы Карла Маркса по улице Красный Октябрь в направлении улицы Запольной Курска по пути напротив дома 114"А" по улице Красный Октябрь врезался в «ВАЗ-21124».

За рулем ВАЗ был 26-летний водитель, машина ехала во встречном направлении. В результате ДТП с ранениями различной степени тяжести госпитализированы: водитель «ВАЗ-21124» и 20-летний пассажир «Лада Приора», сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU