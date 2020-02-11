2020-02-11T15:39:18+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП пострадали двое

Авария произошла вечером
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Авария произошла в Центральном округе КурскаАвария произошла в Центральном округе КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

ДТП произошло 10 февраля примерно в 22 часа 30 минут. 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны улицы Карла Маркса по улице Красный Октябрь в направлении улицы Запольной Курска по пути напротив дома 114"А" по улице Красный Октябрь врезался в «ВАЗ-21124».

За рулем ВАЗ был 26-летний водитель, машина ехала во встречном направлении. В результате ДТП с ранениями различной степени тяжести госпитализированы: водитель «ВАЗ-21124» и 20-летний пассажир «Лада Приора», сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24