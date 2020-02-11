Курян призывают сообщать о парковках на газонах
11 февраля на проспекте Дружбы прошел очередной рейд по выявлению нарушителей правил парковки автомобилей с участием сотрудников ГИБДД, администрации Центрального округа и экологов.
С начала февраля окружная административная комиссия рассмотрела 26 дел об административных правонарушениях, по 37 фактам материалы направлены в ГИБДД для дальнейших процессуальных действий.
На электронную почту окружной администрации куряне прислали уже более 50 фотографий с нарушениями. Фото должно быть с датой фиксации правонарушения, временем и привязкой к территории.
11 февраля зафиксированы факты парковки автомобилей на газонах в районе домов №№ 2, 4 по проспекту Дружбы, в ГИБДД направлен запрос сведений о владельцах машин, допустивших нарушение. В отношении одного автолюбителя на месте составлен протокол о правонарушении.
Нарушителям грозит административный штраф. Для граждан – 3000 - 5000 рублей, для должностных лиц – 30000 - 50000 рублей, для юридических лиц – 100000 - 250000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU