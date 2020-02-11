Курянка Инна Дериглазова завоевала бронзу на Кубке мира

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:42:36+03:00

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Соревнования проходили в Италии. Как сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России, всего за звание сильнейших боролись 177 спортсменок.

Российская женская сборная на этом турнире выступила достаточно удачно.

Лидер команды олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Инна Дериглазова без особых сложностей дошла до полуфинала, выиграв у большинства соперниц с большой разницей в очках. Однако в полуфинальном поединке она уступила француженке Изауре Тибу со счетом 15:10 и разделила третье место с итальянской рапиристкой Аличе Вольпи.

ИСТОЧНИК KP.RU