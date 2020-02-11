Курянин угнал авто у своей девушки

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:45:03+03:00

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В Глушковском районе окончено расследование уголовного дела по факту угона, совершенного пьяным курянином.

Сотрудники ГИБДД, находясь в очередном рейде по выявлению нарушителей на дороге, заметили автомобиль Форд, водитель которого совершал опасные маневры на дороге. Мужчину остановили и предложили пройти медицинское исследование. Выяснилось, что он был пьян.

Предъявить документы на транспорт он не смог, уверяя полицейских, что забыл их дома. Но при проверке по базе выяснилось, что машина зарегистрирована на другого человека.

Выяснилось, что задержанный угнал автомобиль у своей сожительницы, которая о пропаже ничего не подозревала. Похищенную машину на утро ей вернули полицейские и сообщили о случившемся. Девушка рассказала, что запрещала сожителю пользоваться ее машиной и прятала ключи. Их он нашел ночью и после застолья отправился в поездку по району, пытаясь найти работающий магазин.

Ранее мужчина дважды был судим за аналогичные угоны.

Дело передано в суд. Курянина, скорее всего, лишат водительских прав за вождение в нетрезвом виде, с условием обязательной выплаты крупного штрафа, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU