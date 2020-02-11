Курян предупредили о гололеде на дорогах

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:40:59+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 11 февраля в течение суток будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем временами осадки в виде снега и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем от 2º мороза до 3º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Ночью на дорогах Курска работала 41 единица спецтехники. Дорожники проводили обработку противогололедными материалами. Прежде всего, уделялось внимание крупным улицам, по которым ходит общественный транспорт. Техника продолжает работать и в настоящее время, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU