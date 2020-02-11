Курские маршрутки переведут на газ
Под использование природного газа в качестве основного топлива планируется переоборудовать 397 единиц автобусов и коммунальной техники. Это экономически выгодно и положительно сказывается на экологии в городе, считают в администрации региона.
- В Курской области стимулируют переход предприятий на газомоторное топливо. На приобретение экологичной техники, работающей на газе, выдают субсидии, – сказал заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Дмитрий Пегов.
В рамках развития рынка газомоторного топлива в 2019 году была открыта автомобильная газозаправочная станция в Курске и ведется строительство еще двух АГЗС
ИСТОЧНИК KP.RU