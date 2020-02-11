2020-02-11T11:37:58+03:00
Деловой Курск

Курские маршрутки переведут на газ

Планируется переоборудовать 397 единиц автобусов и коммунальной техники
Ольга ДАНИЛОВА
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Чиновники считают, что это поможет улучшить экологиюЧиновники считают, что это поможет улучшить экологиюФото: Светлана ВОЛКОВА
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Под использование природного газа в качестве основного топлива планируется переоборудовать 397 единиц автобусов и коммунальной техники. Это экономически выгодно и положительно сказывается на экологии в городе, считают в администрации региона.

- В Курской области стимулируют переход предприятий на газомоторное топливо. На приобретение экологичной техники, работающей на газе, выдают субсидии, – сказал заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Дмитрий Пегов.

В рамках развития рынка газомоторного топлива в 2019 году была открыта автомобильная газозаправочная станция в Курске и ведется строительство еще двух АГЗС

ИСТОЧНИК KP.RU

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