Курская пенсионерка стала жертвой мошенников дважды

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:32:21+03:00

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В железногорскую полицию обратилась 65-летняя курянка. Она сообщила, что у нее обманом украли деньги.

Со слов пенсионерки, ее уже обманывали мошенники прежде, когда он принимала участие в электронных биржевых торгах. Послушав лжеброкера, железногорка инвестировала «в дело» 320 тысяч рублей. Однако, не получив прибыли и возврата вложенных финансов, женщина обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время женщина, не оставив надежду вернуть свои вложенные деньги, решила снова связаться по телефону с представителями игровой платформы. Пенсионерке пообещали вывести деньги, но для этого необходимо перечислить 50 тысяч рублей. Мошенник уверял, что ранее вложенные деньги и новая сумма, внесенная незадачливым игроком «прокрутятся» и вернутся с солидными процентами. Горожанка внесла требуемую сумму. О том, что ее снова обманули, пенсионерка поняла лишь после того, как мошенник перестал выходить на связь.

Ведется расследование. Полиция настоятельно рекомендует не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение! Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями.

ИСТОЧНИК KP.RU