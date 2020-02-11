В курском драмтеатре отметили 85-летие Курского медуниверситета

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:18:53+03:00

По этому поводу состоялось торжественное собрание и концерт

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Курский государственный медицинский университет отмечает 85-летие. На торжественном собрании в драмтеатре имени А.C. Пушкина педагогический состав и студентов поздравили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Курска Виктор Карамышев, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова и другие почетные гости.

Выдающимся деятелям курской медицины и педработникам вуза вручили заслуженные наградыФото: Яна ШЕЛЕСТ

Выдающимся деятелям курской медицины и педработникам вуза вручили заслуженные награды и благодарности. Завершилось праздничное мероприятие концертом, которые подготовили студенты КГМУ.

Всего с 1935 года медуниверситет подготовил более 50 тысяч врачей. С 2014 года, по мнению ведущих рейтинговых агентств, КГМУ ежегодно входит в число десяти лучших медицинских вузов России. Всего с 1935 года медуниверситет (до 1994 года – институт) подготовил более 50 тысяч врачей, провизоров и других специалистов здравоохранения. Ежегодно он обучает более девяти тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 50 стран. Ведется научное сотрудничество с государствами Европы, Азии и Америки.

Ведется научное сотрудничество с государствами Европы, Азии и АмерикиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сейчас КГМУ является университетским кампусом, который реализует программы среднего профессионального, высшего дополнительного профессионального образования. В него входят 13 факультетов, 65 кафедр, медико-фармацевтический колледж, 4 научно-исследовательских института и аккредитационно-симуляционный центр, для абитуриентов открыт Предуниверсарий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/760023" frameborder="0"></iframe> 85 лет КГМУ.Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU