Курские лесоводы заготовили более шести тонн шишек сосны на семена

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:10:41+03:00

В основном леса восстанавливают в регионе за счет дума и сосны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для лесовосстановительных работ 2020 года нужно почти два миллиона сеянцев древесных пород

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Сбор семян лесных растений ведется в Курской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства области Олег Поляков, в настоящее время все шишки сосны уже переработаны в сушилках, получено более 60 кило семян. Лесной план Курской области перевыполнен почти в два раза - требовалось 33 килограмм семян сосны.

Лесоводы региона большое внимание уделяют этой работе. Ежегодно 100% посадочного материала для лесовосстановления выращивается в питомниках области из семян растений, собранных в местном лесном фонде.

Для лесовосстановительных работ 2020 года необходимо около двух млн сеянцев древесных пород. В питомниках выращено 2,6 млн штук стандартного посадочного материала основных лесообразующих пород, в том числе 1,6 млн сеянцев дуба, 600 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

ИСТОЧНИК KP.RU