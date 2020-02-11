Под Курском сгорел жилой дом

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:43:48+03:00

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В 23:22 10 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в поселке Коренево Кореневского района.

По данным МЧС по прибытии в 23:30 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 23:32, ликвидировано в 23:37.

В результате пожара в деревянном доме в коридоре прогорело деревянное потолочное перекрытие на площади, закопчены стены и потолок. К счастью, 48-летняя хозяйка осталась жива.

Пожар тушили 13 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU