В Курске остается неблагополучный пункт по болезни Ньюкасла

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:44:44+03:00

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В Курской области в эпизоотических очагах карантин по болезни Ньюкасла снят. В регионе по болезни Ньюкасла остается один неблагополучный пункт на улице Литовской в Курске, птицы в нем нет. На остальных участках, где ранее был установлен карантин, он отменен после проведения государственной ветеринарной службой Курской области в полном объеме оздоровительных мероприятий, сообщили в администрации региона.

В Курской области уже несколько лет это заболевание не устанавливалось. Первые положительные пробы болезни Ньюкасла получены в ноябре-декабре 2019 года. Неблагополучные пункты были установлены в личных подворьях на хуторе Кислино Курского района, в селе Шумаково Солнцевского, в деревне Исаково Черемисиновского и в Васильковском переулке Курска.

В 2020 году это заболевание регистрировалось также в ЛПХ в селе Больше Долженково Октябрьского района, в Щиграх, а также в областном центре: в 1-м Бурцевском переулке, на улицах Комсомольской и Литовской.

Основная причина возникновения этого заболевания – отсутствие профилактической вакцинации против болезни Ньюкасла. Заражение происходит через корм, воду, воздух, а также при совместном содержании здоровой и больной птицы. Источник инфекции – больные и переболевшие особи.

- Сегодня всем, кто содержит на подворьях кур и другую птицу отряда куриных, необходимо помнить о профилактике болезни Ньюкасла прежде всего с помощью вакцинации. У вакцинированной птицы иммунитет сохраняется до полугода, – подчеркнул начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев.

ИСТОЧНИК KP.RU