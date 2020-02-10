В Курчатове Курской области назначили нового начальника полиции
Приказом УМВД России по Курской области начальником межмуниципального отдела МВД России «Курчатовский» назначен подполковник полиции Зарубин Руслан Николаевич.
Руслан Зарубин родился 18 мая 1977 года в Курске.
В системе МВД с 1998 года. Проходил службу в подразделении уголовного розыска от оперуполномоченного до начальника отдела уголовного розыска отдела милиции №4 УВД по Курску.
Занимал должность начальника отдела полиции №2 УМВД России по Курску. С апреля 2016 года по февраль 2020 года был назначен начальником отдела МВД России по Медвенскому району.
Нового начальника представили личному составу курчатовской полиции, а также руководителям правоохранительных ведомств района.
ИСТОЧНИК KP.RU