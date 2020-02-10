2020-02-10T16:15:13+03:00
Политика

В Курчатове Курской области назначили нового начальника полиции

В последнее время он работал начальником отдела МВД России по Медвенскому району
Ольга ДАНИЛОВА
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Руслан Зарубин - курянинРуслан Зарубин - курянинФото: предоставлено пресс-службой
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Приказом УМВД России по Курской области начальником межмуниципального отдела МВД России «Курчатовский» назначен подполковник полиции Зарубин Руслан Николаевич.

Руслан Зарубин родился 18 мая 1977 года в Курске.

В системе МВД с 1998 года. Проходил службу в подразделении уголовного розыска от оперуполномоченного до начальника отдела уголовного розыска отдела милиции №4 УВД по Курску.

Занимал должность начальника отдела полиции №2 УМВД России по Курску. С апреля 2016 года по февраль 2020 года был назначен начальником отдела МВД России по Медвенскому району.

Нового начальника представили личному составу курчатовской полиции, а также руководителям правоохранительных ведомств района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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