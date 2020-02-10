Курские спортсмены стали победителями турнира «Русская зима»

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:04:42+03:00

В рамках программы было разыграно 20 комплектов наград

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Соревнования прошли в Москве. Всего в турнире приняли участие более 250 российских легкоатлетов из регионов РФ. В рамках спортивной программы было разыграно 20 комплектов наград.

Курский легкоатлет Максим Федяев показал лучший результат в России на дистанции 400 метров – 46,82 секунды. Диана Александрова завоевала бронзовую медаль на полуторакилометровой дорожке, ее результат - чуть более четырех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU