2020-02-10T15:29:33+03:00
Происшествия

В Курске пенсионерку задержали за кражу сумки с деньгами

В портмоне было 23 тысячи рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Пенсионерка созналась, когда ее привели в отделПенсионерка созналась, когда ее привели в отделФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Северного отдела полиции установили курянку, причастную к краже сумки с деньгами у посетительницы магазина. 23 тысячи рублей в портмоне пропали у женщины, когда та отвлеклась, рассчитываясь за товары на кассе. Подозреваемая попала на кадры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска проверили посетителей ближайших магазинов, а также жителей прилегающих к торговому объекту районов, предполагая, что злоумышленница пришла в торговый павильон по принципу близости к дому.

Спустя время один из оперативников по пути на службу увидел подходящую под описание женщину и, представившись, провел первоначальный опрос, а также пригласил ее в отдел полиции для пояснений. В дальнейшем предполагаемой подозреваемой предъявили записи с камер, которые приобщены к уголовному делу. 61-летняя курянка созналась в краже и пояснила, что большую часть суммы оставила в качестве накоплений. Их она выдала в рамках следственных действий. Остальное обязалась возместить в ближайшее время.

По факту кражи возобновлено расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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