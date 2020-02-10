2020-02-10T14:46:38+03:00
Экономика

Куряне стали хранить больше денег на банковских вкладах

Общая сумма достигла 130,2 млрд рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне на вкладах держат деньги в основном в рубляхКуряне на вкладах держат деньги в основном в рубляхФото: Светлана ВОЛКОВА
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К 1 января 2020 года общая сумма банковских вкладов жителей Курской области достигла 130,2 млрд рублей. За год сумма на счетах по вкладам курян выросла на 12%.

При этом темп прироста объема вкладов физических лиц в рублях составил более 12%, а в иностранной валюте – 9%. По-прежнему население региона предпочитает хранить деньги в рублях. Так, доля рублевых вкладов в этой денежной массе составила к началу января 2020 года 91,8%.

- Банковские вклады остаются привлекательным инструментом сохранения денежных средств. Ставки по вкладам превышают уровень инфляции в регионе, а система страхования вкладов гарантирует возврат средств в сумме 1,4 млн рублей, - отметил заместитель управляющего Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Устенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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