Вратарей курского «Авангард» будет тренировать Александр Жидков

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:04:21+03:00

Он известен по работе в футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина

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Вратарей футбольного клуба «Авангард» будет тренировать легенда футбола Александр Жидков. Сейчас он находится в Турции вместе с курской командой на вторых учебно-тренировочных сборах.

У Александра Жидкова большой опыт. Он известен по работе в футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина, клубах «Анжи» и «Ростов». Во время вратарской карьеры Александр Жидков выступал за киевское «Динамо», махачкалинский «Анжи» и ряд других клубов.

- Сразу отмечу запредельный настрой футболистов, на тренировках они выкладываются по максимуму. У вратарей с мотивацией проблем нет. У нас в обойме сразу несколько высококлассных голкиперов, – поделился первыми впечатлениями о работе в клубе Александр Витальевич.

В футбольном клубе «Авангард» уверены, что новый тренер поможет голкиперам развиваться и совершенствовать профессиональное мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU