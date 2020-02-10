2020-02-10T14:04:21+03:00
Спорт

Вратарей курского «Авангард» будет тренировать Александр Жидков

Он известен по работе в футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина
Ольга ДАНИЛОВА
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В футбольном клубе «Авангард» уверены, что новый тренер поможет голкиперам развиватьсяВ футбольном клубе «Авангард» уверены, что новый тренер поможет голкиперам развиватьсяФото: предоставлено пресс-службой
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Вратарей футбольного клуба «Авангард» будет тренировать легенда футбола Александр Жидков. Сейчас он находится в Турции вместе с курской командой на вторых учебно-тренировочных сборах.

У Александра Жидкова большой опыт. Он известен по работе в футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина, клубах «Анжи» и «Ростов». Во время вратарской карьеры Александр Жидков выступал за киевское «Динамо», махачкалинский «Анжи» и ряд других клубов.

- Сразу отмечу запредельный настрой футболистов, на тренировках они выкладываются по максимуму. У вратарей с мотивацией проблем нет. У нас в обойме сразу несколько высококлассных голкиперов, – поделился первыми впечатлениями о работе в клубе Александр Витальевич.

В футбольном клубе «Авангард» уверены, что новый тренер поможет голкиперам развиваться и совершенствовать профессиональное мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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