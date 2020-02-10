В Курске молодую пару подозревают в краже детской коляски

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:56:11+03:00

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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции установили личности подозреваемых в совершении краже детской коляски. С заявлением в полицию обратилась 32-летняя курянка. Женщина вернулась домой после прогулки с ребенком и оставила детскую коляску в вестибюле на первом этаже. Выйдя вечером из квартиры, она обнаружила пропажу имущества. Ущерб составил порядка шести тысяч рублей.

Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, а также опросили очевидцев. Установить личности подозреваемых удалось спустя несколько дней. Ими оказалась ранее неоднократно судимый молодой человек и его сожительница. Как выяснилось, в тот вечер куряне гостили у друзей, проживающих в том же доме, что и потерпевшая. Выходя из подъезда, злоумышленники увидели оставленную без присмотра коляску и украли ее. Похищенное имущество решили оставить себе. Полицейские изъяли коляску и вернули потерпевшей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Против курян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU