2020-02-10T13:18:30+03:00
Общество

На Масленицу курянам обещают сюрпризы

В центре Курска появятся снежные скульптуры
Ольга ДАНИЛОВА
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В деревянных кубах до Масленицы будут хранить снегВ деревянных кубах до Масленицы будут хранить снегФото: предоставлено пресс-службой
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Наверняка многие горожане обратили внимание на появившиеся на Театральной площади конструкции, напоминающие гигантские кубы. Это опалубки для будущих кубов из снега, которые уже через несколько дней благодаря профессиональным скульпторам начнут превращаться в красивые фигуры. В Курск приедут мастера снежной скульптуры из различных городов страны, в том числе из Санкт- Петербурга и Новосибирска. На следующей неделе на Театральной площади развернется городок по созданию снежных скульптур.

Кроме того, впервые куряне будут отмечать широкую Масленицу так, как это было принято на Руси: все семь дней, с понедельника, 24 февраля, по воскресенье, 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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