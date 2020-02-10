За выходные в Курской области задержали 22 пьяных водителя

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:29:46+03:00

В минувшие выходные на территории Курской области прошли традиционные антиалкогольные рейды Фото: УМВД России по Курской области.

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В минувшие выходные на территории Курской области прошли традиционные антиалкогольные рейды. С 7 по 9 февраля сотрудники Госавтоинспекции задержали 22 пьяных водителя. Еще шесть человек отказались от прохождения освидетельствования. И пятерых задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Курской области просит граждан не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелем того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU