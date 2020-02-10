СК проверяет гибель курского пенсионера на пожаре

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:21:55+03:00

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9 февраля в семь часов 38 минут утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Борзенково Мантуровского района. В результате пожара погиб 67-летний хозяин дома. По этому факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

- Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Причина пожара устанавливается, - сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU