В Курске нашли авиабомбу весом 25 килограмм

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:19:02+03:00

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9 февраля в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении снаряда времен войны в Курске. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция.

Саперы изъяли авиационную бомбу весом 25 килограмм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU