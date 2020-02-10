2020-02-10T10:06:44+03:00
Общество

В Курской области усилится ветер

Об ухудшении погоды предупреждают спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
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Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного рискаНаходясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного рискаФото: Из архива "КП"
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Курские спасатели предупреждают о сильном ветре. По прогнозу Курского Гидрометцентра начиная с 11-13 часов 10 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 15 – 20 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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