В Курске отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
8 февраля куряне отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов и венков.
Участие в мероприятиях приняли губернатор Роман Старовойт, глава города Виктор Карамышев, представители органов власти, политических партий, общественных организаций, курсанты военно-патриотических клубов, юнармейцы, воины Курского гарнизона, жители и гости города.
На площади перед Вечным огнем прошел торжественным маршем Почетный караул Курского территориального гарнизона. Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания и троекратным ружейным салютом.
Роман Старовойт и Виктор Карамышев посетили выставочный центр «Курск - Город воинской славы», где представлены уникальные фотографии Курска после после 15-месячной оккупации.
ИСТОЧНИК KP.RU