В Курске отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:53:56+03:00

На Мемориале павшим состоялось возложение цветов и венков

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8 февраля куряне отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов и венков.

Участие в мероприятиях приняли губернатор Роман Старовойт, глава города Виктор Карамышев, представители органов власти, политических партий, общественных организаций, курсанты военно-патриотических клубов, юнармейцы, воины Курского гарнизона, жители и гости города.

На площади перед Вечным огнем прошел торжественным маршем Почетный караул Курского территориального гарнизона. Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания и троекратным ружейным салютом.

Роман Старовойт и Виктор Карамышев посетили выставочный центр «Курск - Город воинской славы», где представлены уникальные фотографии Курска после после 15-месячной оккупации.

ИСТОЧНИК KP.RU