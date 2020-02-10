2020-02-10T09:51:57+03:00
Происшествия

В Курске ребенку-инвалиду больше трех лет не выдавали рецепты на бесплатные инсулиновые иглы

Мать девочки через суд взыскала компенсацию с государства
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина обратилась с жалобой в прокуратуруЖенщина обратилась с жалобой в прокуратуруФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру Центрального округа Курска обратилась мать несовершеннолетнего ребенка-инвалида по вопросу несвоевременного обеспечения изделиями медицинского назначения.

12-летняя дочь женщины страдает сахарным диабетом первого типа, нуждается в ежедневном введении инсулина и измерении уровня глюкозы в крови.

Как показала проверка, более трех лет ребенку не выдавали рецепты на бесплатное обеспечение иглами для ежедневного 4-5 разового введения инъекций инсулина. Обеспечение тест-полосками было снижено в два раза. На момент обращения в прокуратуру только по рецептам 2018 года ребенку не было выдано 1 000 тест-полосок. Мать девочки была вынуждена купить жизненно необходимые медицинские изделия на сумму более 30 тысяч рублей за свой счет.

Хотя по закону инсулиновые иглы и тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови инвалидам отпускаются по рецептам бесплатно.

Теперь курская детская поликлиника начала выдавать рецепты на получение инсулиновых игл, увеличено количество тест-полосок.

Кроме того прокурор Центрального округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области деньги, потраченные матерью ребенка-инвалида на покупку изделий медицинского назначения.

Женщина уже получила положенную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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