Под Курском в ДТП с КамАЗом погибли три человека

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:33:29+03:00

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего Фото: УМВД России по Курской области.

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9 февраля примерно в 15:10 на 30 километре автодороги Курск- Касторное, по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и КамАЗ.

В результате ДТП погибли три человека – 68-летняя женщина-водитель "Калины" и два пассажира – мужчина и женщина. Водитель КамАЗа получил ранения различной степени тяжести и находится в больнице.

Погибли две женщина и один мужчинаФото: УМВД России по Курской области.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД УМД по Курской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/759714" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП под Курском.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU