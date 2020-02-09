2020-02-09T17:33:29+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП с КамАЗом погибли три человека

Страшная авария произошла на автодороге Курск – Касторное
Яна ШЕЛЕСТ
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Полиция выясняет все обстоятельства произошедшегоПолиция выясняет все обстоятельства произошедшегоФото: УМВД России по Курской области.
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9 февраля примерно в 15:10 на 30 километре автодороги Курск- Касторное, по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и КамАЗ.

В результате ДТП погибли три человека – 68-летняя женщина-водитель "Калины" и два пассажира – мужчина и женщина. Водитель КамАЗа получил ранения различной степени тяжести и находится в больнице.

Погибли две женщина и один мужчина Фото: УМВД России по Курской области.

Погибли две женщина и один мужчинаФото: УМВД России по Курской области.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД УМД по Курской области.

Смертельное ДТП под Курском.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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