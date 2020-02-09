Под Курском в ДТП с КамАЗом погибли три человека
9 февраля примерно в 15:10 на 30 километре автодороги Курск- Касторное, по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и КамАЗ.
В результате ДТП погибли три человека – 68-летняя женщина-водитель "Калины" и два пассажира – мужчина и женщина. Водитель КамАЗа получил ранения различной степени тяжести и находится в больнице.
Погибли две женщина и один мужчинаФото: УМВД России по Курской области.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД УМД по Курской области.
Смертельное ДТП под Курском.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU