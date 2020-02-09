2020-02-09T11:26:11+03:00
Происшествия

В Курской области пропал восьмиклассник

Подросток ушел из дома вечером 6 февраля
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт СУ СКР по Курской области.фото: сайт СУ СКР по Курской области.
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После исчезновения 15-летнего Максима Егорова курские следователи возбудили уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подросток учится в 8 классе школы №2 города Суджа. 6 февраля около семи часов вечера парень ушел из дома на улице Ломоносова и не вернулся.

Как сообщили в региональном СУ СКР, на вид Максиму 17-18 лет, его рост 180 см, телосложение среднее, волосы светлые (коротко острижены). В день пропажи школьник был одет в короткую черную кожаную куртку, толстовку пятнистого цвета, черные штаны с боковыми карманами и такого же цвета берцовые сапоги.

К поискам подростка подключились следователи, полицейские, росгвардейцы, спасатели и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Силовики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Егорова или обстоятельствах его исчезновения, звонить по телефонам: 8-(4712)-70-36-56, 70-06-17 (первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР) или 02 (полиция). Еще одна просьба у правоохранителей к водителям, проезжавших от села Борщень Большесолдатского района до города Курска в период с 15 до 17 часов: просмотрите записи видеорегистраторов, возможно, там есть информация, которая сможет помочь в поисках ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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