Волонтеры закрасили в Курске около полусотни надписей с наркорекламой

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:16:19+03:00

Больше всего надписей обнаружили на жилых домах и гаражах по улицам Садовая и Радищева

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В областном центре продолжается антинаркотическая акция «Чистый город», в ходе которой волонтеры ликвидируют незаконные надписи с наркорекламой. В прошлом году совместными усилиями правоохранителей и общественников было уничтожено более двух тысяч надписей с рекламой и пропагандой наркотиков, а за шесть лет существования проекта - более шести тысяч.

Очередной рейд прошел в Центральном округе Курска.

Жилые дома, гаражи по улицам Садовая и Радищева наиболее всего пострадали от рук вандалов. Не так давно в многоэтажках был выполнен капитальный ремонт, но злоумышленники изуродовали фасады зданий опасной наркорекламой. Молодежные активисты оперативно обнаружили и уничтожили ее с помощью кистей и краски. Всего же в ходе рейда ликвидировано около полусотни надписей.

Полицейские предупреждают: пропаганда либо незаконная реклама наркотиков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей. В прошлом году пять курян были привлечены к ответственности за подобные правонарушения.

Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Следовательно, следить за состоянием и очищать фасады домов от граффити могут также собственники помещений или управляющая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU