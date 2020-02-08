Курянин с помощью эвакуатора сдал в лом чужое авто

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:39:16+03:00

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В отдел полиции МО МВД России «Курчатовский» с заявлением о краже автомобиля обратился местный житель. Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Курчатова.

Парень заметил в одном из гаражных кооперативов автомобиль ВАЗ и решил украсть его. Похищенная машина создавала впечатление, что ею не пользуются. Обратившись к услугам эвакуатора, он выдал чужое авто за свое, попросил помочь сдать его на металлолом. Вырученные деньги потратил.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет колонии.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательнее относиться к сохранности своего имущество, не оставлять его без присмотра на долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU