Курянин с помощью эвакуатора сдал в лом чужое авто
В отдел полиции МО МВД России «Курчатовский» с заявлением о краже автомобиля обратился местный житель. Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Курчатова.
Парень заметил в одном из гаражных кооперативов автомобиль ВАЗ и решил украсть его. Похищенная машина создавала впечатление, что ею не пользуются. Обратившись к услугам эвакуатора, он выдал чужое авто за свое, попросил помочь сдать его на металлолом. Вырученные деньги потратил.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет колонии.
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательнее относиться к сохранности своего имущество, не оставлять его без присмотра на долгое время.
ИСТОЧНИК KP.RU