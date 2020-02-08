2020-02-08T10:32:17+03:00
Происшествия

Воры вывезли с дачи курянина более двух с половиной тонн металла

Мужчина хранил запасные части от автомобилей и старые газовые плиты
Ольга ДАНИЛОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Из архива КП.
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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции Курска раскрыли кражу с садового участка. После двухдневного отсутствия хозяин приехал на дачу и обнаружил результаты визита незваных гостей. Злоумышленники сорвали навесной замок с калитки и похитили более двух с половиной тонн металла. Во дворе хранилось много металлолома, в том числе запасные части от автомобилей и старые газовые плиты.

Полицейские проверили более десятка пунктов приема. Особое внимание обращали на крупные партии. На одной из скупок в документах оперативники обнаружили запись о поступлении лома по весу похожего на похищенный. Эта информация стала отправной точкой в расследовании и позволила раскрыть преступление.

Подозреваемый живет неподалеку от дачного кооператива. Помочь погрузить и вывезти лом он попросил своего знакомого, который занимался грузовыми перевозками. О том, что имущество ему не принадлежит, вор умолчал.

До задержания фигурант успел потратить вырученные деньги и теперь ему придётся возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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