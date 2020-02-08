2020-02-08T10:23:16+03:00
Происшествия

За сутки куряне отдали мошенникам 350 тысяч рублей

Людей обманывали, что с их карт пытаются списать деньги
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Куряне называли мошенникам секретные данные доступаКуряне называли мошенникам секретные данные доступаФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

За минувшие сутки еще трое курян отдали мошенникам более 350 тысяч рублей. Это произошло после телефонных разговоров с людьми, которые представлялись сотрудниками банков. Граждан шокировали информацией о том, что с их карт списываются средства и предлагали отменить несанкционированные транзакции. В каждом из случаев куряне верили словам незнакомцев и сами называли преступникам номер своей карты, трехзначный код с оборотной стороны и СМС пароль-подтверждение. Получив эти данные, мошенники дистанционно похищали деньги.

Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не предлагают по телефону провести операции по счету. Все вопросы нужно решать при личном обращении в кредитное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры закрасили в Курске около полусотни надписей с наркорекламой
Курянин с помощью эвакуатора сдал в лом чужое авто
Воры вывезли с дачи курянина более двух с половиной тонн металла
За сутки куряне отдали мошенникам 350 тысяч рублей
В Курске проходит месячник борьбы с нарушениями правил парковки
В Курской области может появиться центр трансплантологии
С 10 по 14 февраля в Курске будут отключать свет
8 февраля в Курске перекроют движение транспорта
"Квадра" отказалась делать перерасчет за отопление курянам
В Курской области в 2020 году благоустройстроят 164 дворов и 74 общественных мест
Воронежский суд оправдал курский «Добропек»
В Курской области открылась "горячая линия" по расчету и выплате пособий
Подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Курском и Донецком
Курский "Авангард" сыграет три матча в Турции
В Курске проезжую часть дорог обрабатывают противогололедными материалами
В Курске иномарака сбила школьницу
В мэрии Курска открылась фотовыставка к 77-летию освобождения Курска
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 34%