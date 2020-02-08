За сутки куряне отдали мошенникам 350 тысяч рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:23:16+03:00

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За минувшие сутки еще трое курян отдали мошенникам более 350 тысяч рублей. Это произошло после телефонных разговоров с людьми, которые представлялись сотрудниками банков. Граждан шокировали информацией о том, что с их карт списываются средства и предлагали отменить несанкционированные транзакции. В каждом из случаев куряне верили словам незнакомцев и сами называли преступникам номер своей карты, трехзначный код с оборотной стороны и СМС пароль-подтверждение. Получив эти данные, мошенники дистанционно похищали деньги.

Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не предлагают по телефону провести операции по счету. Все вопросы нужно решать при личном обращении в кредитное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU