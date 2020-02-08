За сутки куряне отдали мошенникам 350 тысяч рублей
За минувшие сутки еще трое курян отдали мошенникам более 350 тысяч рублей. Это произошло после телефонных разговоров с людьми, которые представлялись сотрудниками банков. Граждан шокировали информацией о том, что с их карт списываются средства и предлагали отменить несанкционированные транзакции. В каждом из случаев куряне верили словам незнакомцев и сами называли преступникам номер своей карты, трехзначный код с оборотной стороны и СМС пароль-подтверждение. Получив эти данные, мошенники дистанционно похищали деньги.
Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не предлагают по телефону провести операции по счету. Все вопросы нужно решать при личном обращении в кредитное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU