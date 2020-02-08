В Курской области может появиться центр трансплантологии

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:14:36+03:00

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В Курске побывал главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. С ним в администрации региона обсудили вопросы развития программ органного донорства и трансплантации органов в Курской области.

К примеру, около 150 курян сейчас нуждаются в пересадке почки. Сергей Готье оценил возможности курской областной клинической больницы. На ее базе предполагается организовать центр координации органного донорства и трансплантологии. Для этого необходима закупка оборудования и реконструкция оперблока, на эти цели нужно свыше миллиарда рублей.

- Речь идет о многокомпонентной работе. Это создание структуры, которая могла бы выполнять все эти функции, обучение специалистов, подготовка материальной базы и общественная работа. Процесс займет около года. Первые шаги уже сделаны, мы начали тесно контактировать с федеральными коллегами и нашли отклик, понимание и готовность помогать, - отметила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

Сейчас готовится проект реконструкции операционного блока областной больницы. Он разбит на два этапа – поэтажные работы позволят не прекращать хирургические операции. В апреле документ отправят на экспертизу. Одновременно ведется повышение квалификации специалистов - несколько врачей уже прошли соответствующую подготовку в федеральном центре.

- Для обучения специалистов направлениям, используемым при трансплантации, мы располагаем учебным центром и огромным полигоном практического исполнения. В Москве, например, в год пересаживают около тысячи органов. Но необходимо иметь лист ожидания – список больных, которые нуждаются в этом лечении. Это касается и Курской области, - рассказал Сергей Готье, – Есть три выгодных фактора от возможности трансплантации. Это снятие с диализа и освобождение места для следующего больного. Переход пациента на федеральное финансирование лекарствами. И, главное, полная реабилитация пациента.

В регионе отмечают потребность высокотехнологичной медицинской помощи по профилям урология, органное донорство и трансплантация. В области только заместительную почечную терапию получают около 300 человек. Это пациенты с терминальной почечной недостаточностью, больше половины из них показана операция по трансплантации почки.

ИСТОЧНИК KP.RU