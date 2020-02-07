С 10 по 14 февраля в Курске будут отключать свет

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:31:53+03:00

Свет отключат во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 10 по 14 февраля с 9-30 до 15-00: ул. Литовская 89-115, Малиновая 59-124; Нижняя Луговая 70-137; Кольцова 25,27, 50-62; Пионеров 21-52; Чумаковская 21-44; Красной Армии 36-40; Сумская 13-27, Моковская 11, 11а, 12, 26а, 26в, 28а, 36, 38,13а; Заводская 6; 2-й Моковский проезд.

С 10 по 14 февраля с 9-00 до 16-00: 1-я -2-я Цветовская переулки и проезд, 2-я Степная 5-63; 6-й Степной переулок 1-34; 5-й Степной переулок 3-32; 4-й Степной переулок 3-14; 2-й Степной переулок 2-13; ул. 2-я Кислинская 4-14; ул. 3-я Кислинская 6-27; ул. 4-я Кислинская 21-43.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 10 по 14 февраля с 9-00 до 17-00: ул. Олимпийская 67-121; 92-138; ул. Спортивная 45-125; 90-162; Пушкарный переулок 4-28; 3-27; ул. 1-я Офицерская 16-38; 33-47; ул. 2-я Пушкарная 20-36; 21-43; ул. 2-я Офицерская 18-34; 17-35; ул. 3-я Офицерская 28-36; 27-35;

С 10 по 12 февраля 2020г. с 9-00 до 17-00: ул. Косиновская 3-71; 4-90.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 10 по 14 февраля с 09-30 до 16-00: с/т Ветеран дорожки 1-13; (50 человек); 1

3 февраля с 13-30 до 16-00: 1-й Стрелецкий переулок 32-40; 3-й Стрелецкий переулок 1-29, 2-28; 2-й Стрелецкий переулок 1-39, 2-24; 4-й Стрелецкий переулок 1-7, 4-14; 5-й Стрелецкий переулок 3-11; 6-й Стрелецкий переулок 2-16; 7-й Стрелецкий переулок 19-23; Пост Кривец 2-12; (350 человек)

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU