8 февраля в Курске перекроют движение транспорта
На Мемориале павших пройдет возложение
На Мемориале павших пройдет возложениеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Завтра, 8 февраля, с 9.00 до 10.00 будет приостановлено движение по участку улицы Карла Маркса на время возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..
Кроме того, будет запрещена парковка транспортных средств на площади Советов с 23.00 7 февраля до 17.00 8 февраля.
Уважаемые автомобилисты, заранее продумывайте свой маршрут и выбирайте места для парковки транспортных средств с учётом представленной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU