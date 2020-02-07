8 февраля в Курске перекроют движение транспорта

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:44:11+03:00

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Завтра, 8 февраля, с 9.00 до 10.00 будет приостановлено движение по участку улицы Карла Маркса на время возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..

Кроме того, будет запрещена парковка транспортных средств на площади Советов с 23.00 7 февраля до 17.00 8 февраля.

Уважаемые автомобилисты, заранее продумывайте свой маршрут и выбирайте места для парковки транспортных средств с учётом представленной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU