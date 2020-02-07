"Квадра" отказалась делать перерасчет за отопление курянам

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:33:09+03:00

Несмотря на теплую зиму в квартирах курян +18, но и это тепло обходится дорого Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе, несмотря на теплую погоду, топить стали больше, сказали в компании

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В ноябре и декабре из-за аварий на теплосетях Курска многие дома оставались без отопления. Да и температура в квартирах в других многоэтажках Курска не поднимается выше +18, +20 градусов тепла, несмотря на необычно теплую зимнюю погоду за окном. У жителей областного центра возникают вопросы по поводу начисления платы за теплоснабжение.

- В декабрьских квитанциях отразили перерасчет, но только жителям тех домов, где начисления производят по установленным нормативам. Жителям домов, оборудованных счетчиками, расчет производили согласно тем показаниям, которые передали управляющие компании и ТСЖ, - пояснил председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Алексей Дедов.

По информации курского филиала «Квадры» в ноябре в зону отключения попали всего около 30 домов, не оборудованных приборами теплоучета. Их жителям произвели перерасчет, эту сумму можно увидеть в отдельной графе.

В январских квитанциях начисления оказались выше по сравнению с декабрьскими.

- Несмотря на теплую зиму, в январе потребление тепла по сравнению с декабрем все же увеличилось. Если в последнем месяце 2019 года мы отпустили потребителям 302 тыс. Гкал тепловой энергии, то в первом месяце 2020 года уже 317,2 тыс. Гкал, - сказали представители компании.

На рост платежей повлияли дополнительные факторы. Для некоторых домов январский расчетный период превысил 30 дней из-за того, что управляющие компании в декабре сдали показания общедомовых приборов учета раньше положенных сроков. Жителям других пришлось оплачивать отопление не по данным приборов учета, а по нормативам потребления, потому что вышел из строя общедомовой счетчик, либо управляющая компания не передала показания.

Куряне могут получить разъяснения по начислениям за отопление в Центре обслуживания «Квадры» по адресу: ул. Красной Армии, 42-44 или обратиться через личный кабинет на сайте компании.

Жалобы по начислению рассматривает Государственная жилищная инспекция Курской области. Туда можно обратиться с письменным заявлением и позвонить по телефону горячей линии: 74-70-42.

ИСТОЧНИК KP.RU