В Курской области в 2020 году благоустройстроят 164 дворов и 74 общественных мест

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:04:07+03:00

В том числе - мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», парк Железнодорожников и сквер у здания филармонии в Курске

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В Курской области продолжается реализация государственной программы «Формирование современной городской среды в Курской области» на 2018-2024 годы.

В планах на 2020 год благоустройство 164 дворов и 74 общественных мест. В Курске в этом году благоустроят сквер у здания филармонии на улице Перекальского, парк Пионеров, мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», парк Железнодорожников. Продолжатся работы на Театральной площади и возле озера Ермошкино.

В области благоустроят территорию за сквером воинов-интернационалистов в Железногорске, парк около храма Серафима Саровского в Курчатове, стадион «Урожай» во Льгове, городской парк и сквер по улице Луначарского в Щиграх, сквер по улице Полевой в деревне Гирьи Беловского района, пешеходную зону на улице Советской в поселке Глушково, сквер по улице Центральной в селе Званном Глушковского района. Предусмотрено также строительство и обустройство уличных тренажеров в Суджанском районе, благоустройство братской могилы воинов советской армии и подходы к ней в поселке Тим, пешеходные коммуникации на улицах Ленина и Интернациональной в Рыльске, сквер воинской славы в поселке Олымском Касторенского района и другие.

Финансирование программы в 2020 году составило более 310 миллионов рублей из федеральной казны, почти 7 миллионов – из областной, 27 миллионов – из местных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU