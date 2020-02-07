Воронежский суд оправдал курский «Добропек»

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце 2018 года куряне стали обращаться к медикам с жалобами на пищевые отравления. Все они утверждали, что почувствовали себя плохо после употребления эклеров. Несколько человек, в том числе и дети, попали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «сальмонеллез».

В региональном «Роспотребнадзоре» сообщили, что пострадавшие заразились после употребления пирожных, купленных в пекарне «Добропек». Новость подхватили многие СМИ. Производство приостановили, индивидуальный предприниматель Алексей Касаткин понес убытки, существенный урон был нанесен и репутации.

На днях 19-й Арбитражный апелляционный суд в Воронеже признал не соответствующими действительности порочащие деловую репутацию индивидуального предпринимателя Алексея Касаткина сведения, содержащиеся в пресс-релизе Роспотребнадзора о том, что употребление эклеров стало причиной заражения граждан сальмонеллезом.

ИСТОЧНИК KP.RU