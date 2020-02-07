В Курской области открылась "горячая линия" по расчету и выплате пособий

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:35:34+03:00

Плановая ежегодная индексация пособий, связанных с материнством и детством, коснулась семей, в которых страховой случай наступил 1 февраля и позже Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В соответствии с Постановлением РФ с 1 февраля установлен коэффициент индексации в размере 1,030 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральными законами. Плановая ежегодная индексация пособий, связанных с материнством и детством, коснулась семей, в которых страховой случай наступил 1 февраля и позже, пояснили в ФСС региона.

С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка начисляется в размере 18 004,12 руб. Увеличился и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до достижения ими возраста полутора лет лицам, подлежащим обязательному социальному страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: по уходу за первым - 3375,77 руб.; за вторым и последующими - 6751,54 руб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 27984,66 руб.

Размер единовременного пособия за постановку женщины на учет в ранние сроки беременности теперь составляет 675,15 руб. Выплачивается оно вместе с пособием по беременности и родам на основании справки о постановке на учет до 12 недели беременности.

Минимальный размер пособия по беременности и родам (140 дней) – 55830,60 руб., максимальный - 322191,80 руб.

Размер социального пособия на погребение - 6124,86 руб.

Кроме того, в соответствии с Приказом Фонда социального страхования РФ с 1 февраля 2020 года проиндексированные ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не могут превышать максимального размера – 79 602,38 рублей, а максимальная сумма, исходя из которой определяется размер единовременной страховой выплаты, не может превышать 103 527,66 рублей.

По вопросам о порядке расчета и выплаты пособий обращайтесь по телефонам «горячей линии»:

- по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием, по пособиям по беременности и родам – 8-920-705-08-49;

- по ежемесячным пособиям по уходу за ребенком, единовременному пособию при рождении ребенка – 8-920-705-08-50.

ИСТОЧНИК KP.RU