2020-02-07T14:12:49+03:00
Политика

Подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Курском и Донецком

В подарок Виктору Карамышеву глава администрации Донецка преподнес розу, выкованную из военного снаряда
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подарок мэру КурскаПодарок мэру КурскаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Накануне 77-й годовщины освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков в областной центр приехала делегация Донецкой и Луганской народных республик. В рамках визита подписан Протокол о намерениях сотрудничества между администрациями Курска и Донецка.

Подписание документа открывает для курян возможности сотрудничества в различных сферах деятельности.

- У нас большой опыт партнерского взаимодействия с Германией, Польшей, Сербией, Черногорией, Великобританией, Республикой Беларусь и Республикой Абхазия. Всего заключено 29 партнерских соглашений. Я думаю, что и с Донецком теперь сотрудничать будем более тесно, - сказал мэр Курска Виктор Карамышев.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал об обстановке на своей малой родине. Кстати, его предки родом из Курской области.

В подарок Виктору Карамышеву глава администрации Донецка преподнес розу, выкованную из военного снаряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский суд оправдал курский «Добропек»
В Курской области открылась "горячая линия" по расчету и выплате пособий
Подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Курском и Донецком
Курский "Авангард" сыграет три матча в Турции
В Курске проезжую часть дорог обрабатывают противогололедными материалами
В Курске иномарака сбила школьницу
В мэрии Курска открылась фотовыставка к 77-летию освобождения Курска
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 34%
В Курске презентовали книгу о мультипликаторе Борисе Дежкине
В Курской области ГИБДД проверит пассажирский транспорт
Ловелас "раскрутил" на кредиты двух курянок и сбежал с деньгами
101-летнему участнику Курской битвы вручили медаль в честь 75-летия Победы
В Курской области ФАП находится в аварийном сотоянии
Школа олимпийского резерва в Курске открылась после капремонта
Курянка отметила свой 101-й День рожденья
Куряне стали больше брать кредитов
В Курске снесут семь аварийных домов
В Курске водитель сбил девушку и скрылся
В Курске стартовал проект «Музыка в джинсах»
В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса»
В Курске расскажут о священнике-партизане Павле Говорове
В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя
В Курске для кукольного театра построят новое здание
К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото
В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"
Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Курянин одним ударом ножа убил своего брата