Подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Курском и Донецком
Накануне 77-й годовщины освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков в областной центр приехала делегация Донецкой и Луганской народных республик. В рамках визита подписан Протокол о намерениях сотрудничества между администрациями Курска и Донецка.
Подписание документа открывает для курян возможности сотрудничества в различных сферах деятельности.
- У нас большой опыт партнерского взаимодействия с Германией, Польшей, Сербией, Черногорией, Великобританией, Республикой Беларусь и Республикой Абхазия. Всего заключено 29 партнерских соглашений. Я думаю, что и с Донецком теперь сотрудничать будем более тесно, - сказал мэр Курска Виктор Карамышев.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал об обстановке на своей малой родине. Кстати, его предки родом из Курской области.
В подарок Виктору Карамышеву глава администрации Донецка преподнес розу, выкованную из военного снаряда.
ИСТОЧНИК KP.RU