Подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Курском и Донецком

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:12:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне 77-й годовщины освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков в областной центр приехала делегация Донецкой и Луганской народных республик. В рамках визита подписан Протокол о намерениях сотрудничества между администрациями Курска и Донецка.

Подписание документа открывает для курян возможности сотрудничества в различных сферах деятельности.

- У нас большой опыт партнерского взаимодействия с Германией, Польшей, Сербией, Черногорией, Великобританией, Республикой Беларусь и Республикой Абхазия. Всего заключено 29 партнерских соглашений. Я думаю, что и с Донецком теперь сотрудничать будем более тесно, - сказал мэр Курска Виктор Карамышев.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал об обстановке на своей малой родине. Кстати, его предки родом из Курской области.

В подарок Виктору Карамышеву глава администрации Донецка преподнес розу, выкованную из военного снаряда.

ИСТОЧНИК KP.RU