2020-02-07T13:33:47+03:00
Спорт

Курский "Авангард" сыграет три матча в Турции

Учебно-тренировочные сборы для наших футболистов пройдут с 6 по 19 февраля в турецком Белеке
Ольга ДАНИЛОВА
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Лучшими бомбардирами за время сборов стали Сергей Ярыгин, Хачим Машуков, Михаил Земсков, Максим ТарасовЛучшими бомбардирами за время сборов стали Сергей Ярыгин, Хачим Машуков, Михаил Земсков, Максим ТарасовФото: предоставлено пресс-службой
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Курский «Авангард» сыграет три матча в Турции. Учебно-тренировочные сборы для наших футболистов пройдут с 6 по 19 февраля в турецком Белеке. «Авангард» сыграет с румынским «Петролулом», польским клубом «Сталь» и словацким «Попрад».

Первый учебно-тренировочный сбор для курского клуба прошел в Сочи. Здесь куряне провели четыре контрольные встречи. Команда Игоря Беляева выиграла у монгольского «Улан-Батора» (7:0), «Динамо-Минск» (4:2) и таганрогского «Форте» (2:0). Матч с «Нижним Новгородом» завершился со счетом 2:2.

Лучшими бомбардирами за время сборов стали Сергей Ярыгин, Хачим Машуков, Михаил Земсков, Максим Тарасов (по три забитых мяча)

ИСТОЧНИК KP.RU

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