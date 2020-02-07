В Курске проезжую часть дорог обрабатывают противогололедными материалами

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:32:40+03:00

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Как рассказали в городском департаменте дорожного хозяйства, 41 единица спецтехники сегодня ночью обрабатывала проезжую часть дорог противогололедными материалами. В первую очередь проводится обработка основных магистралей, по которым идет движение общественного пассажирского транспорта, затем – второстепенных улиц. При необходимости на линию готовы выйти дополнительные машины, сказали в мэрии Курска.

Работы по расчистке дорог и тротуаров в Курске ведут в соответствии с муниципальными контрактами ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» и ООО «Интеграл-Строй». Состояние городских магистралей мониторит центральная диспетчерская служба Курска. Сюда от транспортных служб, администраций округов, ГИБДД стекается вся актуальная информация о необходимости обработать проезжую часть песком или убрать снег, о заторах и дорожных происшествиях.

Сейчас дорожники продолжают работать в разных частях города, в том числе на улицах Дзержинского, 50 лет Октября, Карла Маркса, Союзной, Станционной, Маяковского, добавили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU