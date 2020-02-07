В Курске иномарака сбила школьницу
Девочка переходила дорогу по переходу
ДТП произошло утромФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 6 февраля примерно в 7 часов 45 минут на улице Дериглазова в районе дома 45 Курска.
- 58-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь со стороны поселка Чаплыгино в направлении улицы Карла Маркса Курска по предварительным данным сбил здесь 14-летнюю школьницу, которая шла на занятия, - рассказали в ГИБДД.
Девочка переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка-пешеход получила ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU