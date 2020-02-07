В мэрии Курска открылась фотовыставка к 77-летию освобождения Курска

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:58:44+03:00

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В фойе администрации города Курска открылась выставка документальной фотографии «Курск. 1943 год» из коллекции галереи «АЯ» Олега Радина, посвященная 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В экспозиции представлено более 40 документальных фотографий, запечатлевших оккупацию, освобождение, восстановление из руин нашего города, которые легли в основу нового выпуска альманаха «Курская летопись», посвященного знаменательной дате.

Олег Радин известен в Курске не только как владелец галереи «АЯ», председатель творческого союза художников «Провинция», но и как краевед, коллекционер, издатель и общественный деятель. Его картины хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

- В создании этой выставки заслуга не только моя и моего друга краеведа Виктора Крюкова, но и всех курян, которые не прячут, а делятся ценнейшими историческими снимками, чтобы как можно больше людей увидели и узнали, что было 77 лет назад, - сказал Олег Михайлович. – Многие сейчас переписывают историю, но документальные фотографии – это лучшее доказательство того, что происходило в годы войны.

Выставка продлится до 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU