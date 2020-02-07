2020-02-07T09:18:09+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла в Солнцево
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел рано утромПожар произошел рано утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 05:46 07 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Солнцево Солнцевского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 05:55 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:05, ликвидировано в 06:07.

В результате пожара сгорел деревянный (обмазанный глиной) дом, площадью двадцать квадратов. Обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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