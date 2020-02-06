В Курской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 34%

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:43:11+03:00

Курянам советуют чаще мыть руки и не общаться с больными Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курской области продолжается сезон эпидемиологического подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

По итогам прошедшей недели в целом по области острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8294 человека, в том числе 6588 детей. В основном куряне обращались за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. С начала сезона зарегистрировано 72 лабораторно подтвержденных случая гриппа.

В целом по области эпидпорог превышен на 34,1%. 79,4% больных - дети. Превышение отмечено во всех возрастных группах детского населения. Среди взрослых превышения эпидпорогов нет.

Приостановлен учебный процесс в 21 классе восьми школ области, в том числе в общеобразовательных учреждениях Курска, Железногорска, в Суджанском и Горшеченском районах.

В целях предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует жителям области соблюдать меры личной профилактики, в том числе:

- чаще мыть руки с мылом или использовать средства для обработки рук с антибактериальным компонентом;

- прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания;

- избегать контакта с больными людьми, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Если возникает такая необходимость, рекомендуется использовать защитную медицинскую маску, защищающую дыхательные органы от проникновения инфекций.

- придерживаться здорового образа жизни, чаще совершать прогулки на свежем воздухе, избегать переохлаждений и сквозняков, заниматься физкультурой и спортом;

- соблюдать режим проветривания и влажной уборки в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU